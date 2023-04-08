إسرائيل.. تعبئة مزيد من "الاحتياط" بعد هجوم تل أبيب

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعبئة جميع وحدات الاحتياط في الشرطة العسكرية وقوات الجيش بعد هجوم تل أبيب.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء حث أيضا المواطنين على اتباع تعليمات الأجهزة الأمنية.

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وجاء قرار نتنياهو بعد مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينهم إصابتان حرجتان جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، إلى جانب مقتل منفذ العملية.

وكانت منطقة الأغوار شهدت في وقت سابق، مقتل 3 مستوطنات بإطلاق نار نفذه مجهولون.

ولقيت 3 مستوطنات مصرعهن بعملية في منطقة الأغوار قرب الحدود الأردنية في هجوم هو الرابع من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وجاء بعد ليلة من التصعيد على الحدود الشمالية والغربية.

في السياق، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت Yoav Gallant بزيادة تأمين المستوطنات ومحاور تنقل المستوطنين، وذلك بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية مستعدة للرد على أي تهديد يواجهها.

كما شدد على أن أي شخص يسعى لإيذاء الإسرائيليين سيجد نفسه في السجن أو المقبرة، حسب تعبيره.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب لا تريد التصعيد لكنها مستعدة له في حال فرض عليها.