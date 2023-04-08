اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Israeli soldiers walk during clashes with Palestinians in Hebron in the Israeli-occupied West Bank October 30, 2022. REUTERS/Mussa Qawasma
عناصر من الشرطة الإسرائيلية - أرشيفية
الشرق الأوسط

إسرائيل.. تعبئة مزيد من "الاحتياط" بعد هجوم تل أبيب

جاء القرار بعد مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعبئة جميع وحدات الاحتياط في الشرطة العسكرية وقوات الجيش بعد هجوم تل أبيب.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء حث أيضا المواطنين على اتباع تعليمات الأجهزة الأمنية.

مادة اعلانية

وجاء قرار نتنياهو بعد مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينهم إصابتان حرجتان جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، إلى جانب مقتل منفذ العملية.

وكانت منطقة الأغوار شهدت في وقت سابق، مقتل 3 مستوطنات بإطلاق نار نفذه مجهولون.

ولقيت 3 مستوطنات مصرعهن بعملية في منطقة الأغوار قرب الحدود الأردنية في هجوم هو الرابع من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وجاء بعد ليلة من التصعيد على الحدود الشمالية والغربية.

في السياق، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت Yoav Gallant بزيادة تأمين المستوطنات ومحاور تنقل المستوطنين، وذلك بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن المؤسسة الأمنية مستعدة للرد على أي تهديد يواجهها.

مصادر العربية: وفد مصري إلى إسرائيل للتوصل لصيغة هدنة العرب والعالم غزة و حماس مصادر العربية: وفد مصري إلى إسرائيل للتوصل لصيغة هدنة

كما شدد على أن أي شخص يسعى لإيذاء الإسرائيليين سيجد نفسه في السجن أو المقبرة، حسب تعبيره.

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب لا تريد التصعيد لكنها مستعدة له في حال فرض عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية بحفلة "روزه كوشاي" مع الأسر الباكستانية التي إحتفت بصيام طفلها لأول مرة العربية بحفلة "روزه كوشاي" مع الأسر الباكستانية التي إحتفت بصيام طفلها لأول مرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط