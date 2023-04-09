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بطارية صواريخ باتريوت (آيستوك)
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: أنظمة الدفاع الجوي التي وعد بها الغرب ستصل قريباً

دبي - العربية.نت
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أعلن مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات، أن منظومات الدفاع الجوي التي وعد الغرب بها كييف، ستصل إلى أوكرانيا قريبا.

وقال إغنات: "يجب توفير المزيد من وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا. نحن نتحدث عن الأنظمة التي وعدنا بها، وهي NASAMS وIris-T وPatriot وSAMP/T، والتي يجب أن تصل إلى أوكرانيا في المستقبل القريب".

وثائق البنتاغون المسربة: أوكرانيا ستفشل في فرض دفاع جوي فعال أميركا وثائق البنتاغون المسربة: أوكرانيا ستفشل في فرض دفاع جوي فعال
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جاء ذلك، بعدما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق اليوم نقلا عن وثائق أميركية استخباراتية مسربة، بأن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية متوسطة المدى ستستنفد قواها حتى مايو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير كافة الدفاعات الجوية الأوكرانية في الأيام الأولى للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وشملت هذه الدفاعات منظومات "إس-300" روسية الصنع، و"إس-200" و"بوك" سوفيتية، ودفاعات غربية وسوفيتية الصنع تسلمتها كييف من "الناتو".

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