حريق ضخم في هامبورغ الألمانية.. وتسرب مواد سامة

أعلنت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق ضخم في منشأة تخزين، مشيرة إلى احتمال تصاعد مواد كيماوية مع الدخان.

كما حذرت السكان من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد الحريق.

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وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع، مضيفاً أن سحابة من الدخان تتحرك صوب وسط المدينة.

Das Feuer in Rothenburgsort brennt wohl noch den ganzen Tag, shit 😕 #hamburg pic.twitter.com/OsqLxhwzzX — ullrick (@ullrick) April 9, 2023

وبحسب قناة NDR الألمانية ومقرها هامبورغ، فإن الحريق بدأ الساعة الرابعة والنصف صباحاً - بالتوقيت المحلي- في نقطة توقف شاحنات والمواد المنبعثة هي كبريت الهيدروجين.

بدورها، أكدت مراسلة "العربية/الحدث"، تسرب مادة كبريت الهيدروجين في دخان حريق هامبورغ.

كما بينت أن تقارير أولية أفادت بوقوع انفجارات بمكان الحادث، وهو ليس بعيدا عن مركز المدينة، مشيرة إلى أن سلطات الطوارئ أكدت أن الحريق خطر جدا على السكان.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، دخان كثيف أسود يغطي المنطقة بكثافة منذ ساعات فجر اليوم، فيما كانت ألسنة اللهب مشتعلة بشكل كبير في المكان.

هذا وبدأت الشرطة التحقيق في الحريق لمعرفة أسبابه.