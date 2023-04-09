حريق ضخم في هامبورغ الألمانية.. وتسرب مواد سامة
تسرب مادة كبريت الهيدروجين في دخان حريق هامبورغ
أعلنت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق ضخم في منشأة تخزين، مشيرة إلى احتمال تصاعد مواد كيماوية مع الدخان.
كما حذرت السكان من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد الحريق.
Und heute Morgen um 09:45 Uhr:#Hamburg | #Rothenburgsort | #Billstraße | #Ostersonntag | #Ostersonntag2023— 𖠳 | 𝗘𝗖𝗛𝗧𝗘𝗦 𝗡◎𝗥𝗗𝗟𝗜𝗖𝗛𝗧 © (@echtesnordlicht) April 9, 2023
⬇️🎦(@hcarthyc_) pic.twitter.com/ZoVmQYN9I4
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع، مضيفاً أن سحابة من الدخان تتحرك صوب وسط المدينة.
Das Feuer in Rothenburgsort brennt wohl noch den ganzen Tag, shit 😕 #hamburg pic.twitter.com/OsqLxhwzzX— ullrick (@ullrick) April 9, 2023
وبحسب قناة NDR الألمانية ومقرها هامبورغ، فإن الحريق بدأ الساعة الرابعة والنصف صباحاً - بالتوقيت المحلي- في نقطة توقف شاحنات والمواد المنبعثة هي كبريت الهيدروجين.
بدورها، أكدت مراسلة "العربية/الحدث"، تسرب مادة كبريت الهيدروجين في دخان حريق هامبورغ.
كما بينت أن تقارير أولية أفادت بوقوع انفجارات بمكان الحادث، وهو ليس بعيدا عن مركز المدينة، مشيرة إلى أن سلطات الطوارئ أكدت أن الحريق خطر جدا على السكان.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، دخان كثيف أسود يغطي المنطقة بكثافة منذ ساعات فجر اليوم، فيما كانت ألسنة اللهب مشتعلة بشكل كبير في المكان.
هذا وبدأت الشرطة التحقيق في الحريق لمعرفة أسبابه.
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