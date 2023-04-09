سول: سنبحث مع واشنطن قضايا أثارتها الوثائق المسربة

أعلن مسؤول في القصر الرئاسي بكوريا الجنوبية، الأحد، أن سول على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بتسريب العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية، وتعتزم مناقشة الولايات المتحدة في القضايا التي أثارتها التسريبات.

وأحجم المسؤول الرئاسي الكوري الجنوبي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن الرد على أسئلة الصحافيين حول تجسس الولايات المتحدة على البلاد أو تأكيد أي تفاصيل وردت في الوثائق المسربة.

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كما أضاف رداً على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية تعتزم تقديم احتجاج أو المطالبة بتفسير من الولايات المتحدة، أن الحكومة ستراجع الحالات السابقة والقضايا المتعلقة بدول أخرى.

حرب أوكرانيا

يأتي ذلك بعد أن كان 3 مسؤولين أميركيين قد أبلغوا رويترز، الجمعة، بتداول العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، مما قدم صورة جزئية عن الحرب في أوكرانيا لمدة شهر. وأردفوا أن روسيا أو عناصر موالية لها على الأرجح تقف وراء التسريب.

إلا أن رويترز لم تتمكن من التحقق من صحة الوثائق. فيما قالت وزارة العدل الأميركية إنها تحقق في التسريب.

مناقشات خاصة

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، أن الوثائق المسربة تحتوي على تفاصيل حول مناقشات خاصة بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول الضغط الأميركي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.

كما أفادت أن سول وافقت على بيع قذائف مدفعية لمساعدة الولايات المتحدة على تجديد مخزونها من الأسلحة، مصرة على ضرورة أن يكون "المستخدم النهائي" هو الجيش الأميركي، لكن كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية انتابهم القلق من أن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بها.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن "التقرير السري استند إلى إشارات مخابرات، مما يعني أن الولايات المتحدة تتجسس على أحد حلفائها الرئيسيين في آسيا".

لا تغيير في سياسة سول

يذكر أن كوريا الجنوبية أبرمت صفقات كبيرة مع بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لتزويدها بمئات الدبابات والطائرات والأسلحة الأخرى منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس يون سوك يول، إن القانون الكوري الجنوبي، الذي يحظر إمداد الدول المتورطة في نزاعات بالأسلحة، يجعل من الصعب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وأوضح المسؤول أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة كوريا الجنوبية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي يون مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 26 أبريل خلال زيارة دولة لواشنطن.