قوات الدعم السريع بالسودان: نحتاج إلى توافق وطني للخروج إلى بر الأمان
أكد القائد بقوات الدعم السريع في السودان، اللواء النور أحمد آدم القبة، أن البلاد في حاجة "إلى التوافق الوطني للخروج إلى بر الأمان".
كما دعا خلال حفل إفطار سنوي بمدينة الفاشر إلى "توحيد الكلمة والهدف وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة".
وتابع "إن قيادة قوات الدعم السريع ملتزمة "بحماية ودعم أهداف ثورة ديسمبر" في كافة ربوع البلاد.
سبب الخلافات
من جانبه، نفى مسؤول بقوى الحرية والتغيير في مقابلة مع صحيفة محلية، اليوم الأحد، مسؤولية القوى عن الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي تعطل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد.
وقال رئيس حزب التحالف الوطني كمال إسماعيل، إن الخلافات تتركز على المدى الزمني المطلوب للعملية الانتقالية، إذ يطالب الجيش بأن تكون عامين، بينما تتمسك قوات الدعم السريع بعشرة أعوام، بالإضافة إلى اشتراط قوات الدعم السريع تنفيذ الإصلاح أولا داخل المؤسسة العسكرية قبل دمجه داخلها.
وتأجل للمرة الثانية توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررا يوم السادس من أبريل/نيسان، بسبب عدم استكمال الأطراف العسكرية الموقعة عليه المباحثات المشتركة الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري، بحسب بيان لقوى الحرية والتغيير.
العسكريون سيخرجون من الحكم
فيما قال رئيس حزب الأمة القومي السوداني، فضل الله برمة ناصر، في تصريحات اليوم، إن العملية السياسية تقترب من نهايتها، والعسكريون سيخرجون من الحكم.
وتابع "الوطن يعاني ويحتاج إلى وفاق".
يذكر أن الاتفاق السياسي النهائي الذي تم التوافق على أبرز بنوده في الخامس من ديسمبر الماضي (ضمن ما عرف حينها بالاتفاق الإطاري) بين المكون العسكري والمدني، تعرقل بسبب خلافات بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ومسألة دمج الأخيرة في القوات المسلحة، وشروط هذا الدمج.
-
المنسق الأممي في اليمن: نحن أقرب لتجنب كارثة بسبب "صافر"أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، الأحد، أن تجنب كارثة بيئية بسبب خزان النفط "صافر" بات أقرب من أي وقت مضى.وعبر غريسلي ... اليمن
-
وثائق البنتاغون المسربة: أوكرانيا ستفشل في فرض دفاع جوي فعالكشفت وثائق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المسربة، أن أوكرانيا ستفشل في فرض دفاع جوي فعال قريباً.وأشارت الوثائق الاستخباراتية التي تم تسريبها ... أميركا
-
فقدان الوزن بدون جراحة.. اكتشاف علمي يبعث الأملأثبتت جراحات إنقاص الوزن أنها علاج صحي فعال طويل الأمد، إلا أنها يمكن أن تكون باهظة الثمن، ويمكن أن تأتي مع مجموعة من الآثار الجانبية غير السارة، فيما ... صحة