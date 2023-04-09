منذ 72 ساعة.. كوريا الشمالية لا ترد على اتصالات جارتها الجنوبية

لليوم الثالث على التوالي، لم ترد كوريا الشمالية على الاتصالات الواردة من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن، وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وفق ما أوردت وكالة بلومبرغ.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنهم اتصلوا بكوريا الشمالية عبر الخط الساخن العسكري على الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، يوم الأحد، لكن الاتصال لم يلق أي تجاوب.

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اتصال يومي

ففي العادة، يجري الجانبان، اتصالا عبر الخط الساخن، مرتين في اليوم، في خطوة لأجل إبقاء الحد المطلوب من التنسيق والتواصل بين الطرفين.

يأتي وقف الرد على مكالمات سيول وسط تزايد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، على إثر تجارب أسلحة قامت بها بيونغ يانغ، مؤخرا، وقوبلت بتنديد غربي.

رد مباشر

واعتبر خبراء، التجارب الكورية الشمالية، بمثابة رد مباشر على مناورات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

أتت التنديدات بعدما أعلنت بيونغ يانغ، أنها أجرت اختبارا جديدا على غواصة نووية "مسيّرة"، في أحدث رد على المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية.

اختبار لغواصة نووية

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في 23 مارس عن أول اختبار لهذه الغواصة التي قالت إنها قادرة على شن هجوم نووي يمكنه "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه.

بعد عام شهد عددا قياسيا من تجارب الأسلحة والتهديدات النووية المتزايدة من بيونغ يانغ، عزّزت سيول وواشنطن التعاون الدفاعي وأجرتا أكبر مناورات عسكرية مشتركة في خمس سنوات من 13 إلى 23 مارس 2023.

مناورات أميركية كوورية جنوبية

ونفذت سيول وواشنطن مناورات جوية مشتركة في 5 أبريل تضمنت قاذفة أميركية واحدة على الأقل من طراز B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات "ساحقة" ردا على ذلك.