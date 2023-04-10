الكرملين: لا نستبعد تجسس واشنطن على زيلينسكي

بعدما انتشرت على نحو واسع وأثارت ضجة كبيرة على المستوى السياسي والعسكري، أكد الكرملين أن تسريبات وثائق البنتاغون بشأن روسيا وأوكرانيا ودول أخرى "مثيرة للاهتمام".

وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أنه لا يمكن استبعاد قيام واشنطن بالتجسس بالفعل على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، معلقاً على تسريبات وثائق البنتاغون.

مادة اعلانية

كما أضاف أن معطيات عن مراقبة واشنطن لرؤساء الدول الأوروبية ظهرت بشكل متكرر وتسببت بفضائح، بحسب "تاس".

وعندما سأل الكرملين عن مزاعم بوقوف روسيا وراء التسريبات، قال إن هناك اتجاهاً عاماً لإلقاء اللوم على روسيا بسبب هذه الأشياء.

"نرفض أي دور لفرنسا"

كذلك قال إن نشاط الجواسيس الأميركيين في دول أخرى ليس أمراً جديداً بل معتادا.

وعن أي دور فرنسي محتمل بشأن حرب أوكرانيا، أكد الكرملين رفضه لأي دور فرنسي للوساطة وذلك لتورط باريس بشكل غير مباشر في الصراع، على حد قوله.

يشار إلى أن تسرب تلك الوثائق أثار جدلاً في واشنطن خلال الأيام الماضية، ودفع وزارة الدفاع الأميركية إلى إطلاق تحقيقات معمقة حول الموضوع، وكيفية تسربها ومدى صحتها أيضاً. كما تم إحالة الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق.