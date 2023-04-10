تبادل أسرى بين موسكو وكييف.. 106 روس مقابل 100 أوكراني

أعلنت روسيا وأوكرانيا أنهما أجرتا عملية مقايضة كبيرة للأسرى الاثنين بإطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.

وفي تدوينة على تليغرام، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن الأوكرانيين المفرج عنهم من بينهم مدافعون عن مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال للصلب اللذين سيطرت عليهما روسيا في الأشهر الأولى من الحرب، وفق رويترز.

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بدورها أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن سجناءها أُطلق سراحهم بعد عملية مفاوضات.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الأسرى مرات منذ بداية النزاع في فبراير 2022 في مثال نادر على الاتصال المباشر بين الجانبين.

التطورات الميدانية

أما على صعيد تطورات القتال الميدانية، كثفت القوات الروسية هجماتها على المدن الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا الاثنين.

وقالت كييف إن الروس يقصفون المواقع الأوكرانية حول مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك الشرقية ومدناً وبلدات أخرى بضربات جوية وقصف مدفعي.

كما أضاف قائد القوات البرية الأوكرانية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي أن القوات الروسية لجأت إلى أسلوب "الأرض المحروقة"، لافتاً إلى أنها عمدت لتدمير المباني والمواقع بضربات جوية ونيران المدفعية.

يذكر أن المدينة الصغيرة الواقعة على حافة جزء كبير من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك هي منذ شهور أكبر ساحة معركة في الحرب التي دخلت عامها الثاني.