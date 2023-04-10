تركيا: عقد الاجتماع الرباعي مع روسيا وإيران وسوريا مطلع مايو
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين عقد الاجتماع الرباعي مع وزراء خارجية سوريا وإيران وروسيا في مطلع مايو أيار المقبل.
وأكد أوغلو موعد الاجتماع، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وفي وقت سابق اليوم قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن الاتفاق على موعد لعقد الاجتماع سيتم في المستقبل القريب.
ورداً على سؤال عما إذا كان الاجتماع سيعقد في أوائل مايو، قال بوغدانوف اليوم الاثنين: "الاستعدادات جارية ويتم الاتفاق على الموعد"، مضيفا: "كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل"، بحسب "تاس".
تأجيل الاجتماع
وكانت صحيفة "الوطن" السورية قد نسبت أمس الأحد للسفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف قوله إن الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا تأجل إلى مطلع الشهر المقبل، بعدما كان من المتوقع عقده اليوم الاثنين.
وعقد اجتماع لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا في موسكو يوم الثلاثاء الماضي.
وكان الاجتماع هو الاتصال السياسي الأول بين دمشق وأنقرة منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وما نجم عنها من توتر في العلاقات بين الجارتين.
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