تشاووش أوغلو: أنقرة والقاهرة تقتربان من تبادل السفراء

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين أن نظيره المصري سامح شكري سيزور أنقرة هذا الأسبوع.
وأضاف أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن أنقرة والقاهرة تقتربان من مرحلة تعيين السفراء.
وكان أوغلو قد أجرى الشهر الماضي زيارة إلى القاهرة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاما.
"إرادة وتوجيهات سياسية"
وقال وزيرا خارجية مصر وتركيا خلال الزيارة إن هناك "إرادة وتوجيهات سياسية" لإطلاق مسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.
يذكر أن العلاقات توترت بين البلدين منذ عام 2013، قبل أن يطلقا "محادثات استكشافية" من القاهرة في مايو/ أيار 2021.
وفي يوليو/تموز من العام نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ليس هناك سبب يقف أمام رفع مستوى العلاقات مع مصر، وقد أكد لاحقاً سعي بلاده إلى تطبيع العلاقات مع مصر.
-
تركيا: عقد الاجتماع الرباعي مع روسيا وإيران وسوريا مطلع مايوأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين عقد الاجتماع الرباعي مع وزراء خارجية سوريا وإيران وروسيا في مطلع مايو أيار المقبل.وأكد ... العرب والعالم
-
بقرار من طالبان.. المطاعم المفتوحة في هيرات للرجال فقطمنعت حركة طالبان العائلات والنساء من ارتياد المطاعم ذات الحدائق في ولاية هيرات شمال غربي أفغانستان.وذكر المسؤول اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة جاءت بعد ... العرب والعالم
-
مقتل 5 بإطلاق نار في كنتاكي الأميركية.. وتحييد المنفذقالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن خمسة لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون في إطلاق نار وقع اليوم الاثنين في مصرف بوسط المدينة.وذكرت ... أميركا