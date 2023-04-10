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أوغلو وشكري (العربية)

تشاووش أوغلو: أنقرة والقاهرة تقتربان من تبادل السفراء

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين أن نظيره المصري سامح شكري سيزور أنقرة هذا الأسبوع.

وأضاف أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن أنقرة والقاهرة تقتربان من مرحلة تعيين السفراء.

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وكان أوغلو قد أجرى الشهر الماضي زيارة إلى القاهرة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاما.

"إرادة وتوجيهات سياسية"

وقال وزيرا خارجية مصر وتركيا خلال الزيارة إن هناك "إرادة وتوجيهات سياسية" لإطلاق مسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.

يذكر أن العلاقات توترت بين البلدين منذ عام 2013، قبل أن يطلقا "محادثات استكشافية" من القاهرة في مايو/ أيار 2021.

سامح شكري وشاووش أوغلو
سامح شكري وشاووش أوغلو

وفي يوليو/تموز من العام نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ليس هناك سبب يقف أمام رفع مستوى العلاقات مع مصر، وقد أكد لاحقاً سعي بلاده إلى تطبيع العلاقات مع مصر.

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