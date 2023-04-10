توتر مستمر.. إسرائيل تغلق باب المغاربة المؤدي للأقصى

لم تتوقف التوترات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية حتى الآن. فقد اقتحم أكثر من 1500 مستوطن المسجد الأقصى على 23 دفعة منذ صباح الاثنين.

فيما أغلقت القوات الإسرائيلية باب المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى، وفق مراسل "العربية/الحدث".

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اقتحام مخيم قرب أريحا

كما اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية، وحاصرت عدداً من المنازل، ووقعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين داخل المخيم.

كذلك أغلقت مداخل المخيم عقب اقتحامه بأعداد كبيرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل طفل يدعى محمد فايز بلهان (15 عاماً) بالرصاص الحي في الرأس والبطن وإصابة شخصين بالأطراف السفلية، تم نقلهما إلى مستشفى أريحا الحكومي.

مهاجمة المصلين وإطلاق صواريخ

يذكر أن الأراضي الفلسطينية تشهد توتراً غير مسبوق، منذ مهاجمة الشرطة الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى الأسبوع الفائت، وإطلاق صواريخ من غزة.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء الماضي أن 9 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل عقب إطلاق صفارات الإنذار في البلدات الجنوبية.

بالتزامن هاجمت الشرطة الإسرائيلية عشرات المصلين في المسجد الأقصى، فيما وصفته بأنه رد على أعمال شغب.

كما زعمت أنها اضطرت إلى دخول حرم المسجد، بعد أن تحصن داخله من وصفتهم بـ"المحرضين المقنعين" وبحوزتهم ألعاب نارية وعصي وحجارة. ولاحقاً أعلنت اعتقال 350 شخصاً.

يشار إلى أنه لطالما شهد المسجد الأقصى احتكاكات، أدت إلى اندلاع أعمال عنف في السنوات القليلة الماضية.