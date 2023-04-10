رغم الخلافات.. نتنياهو يعلن بقاء وزير الدفاع غالانت بمنصبه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيبقى في منصبه، على الرغم من إقالته سابقا، لتحدثه علانية ضد الحكومة بشأن الإصلاح القضائي في إسرائيل.

"أمامنا مهام جادة"

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "في هذه الأيام، نعمل [غالانت وأنا] معًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على جميع الجبهات. أمامنا مهام جادة تنتظرنا. كانت هناك خلافات بيننا، خلافات جدية حول قضايا عدة، لكنني قررت تنحية ذلك جانبًا. غالانت باق في منصبه، وسنواصل العمل معًا من أجل سلامة مواطني إسرائيل".

مادة اعلانية

معارضته لنظام الإصلاح القضائي

وكان نتنياهو قد أعلن في 26 مارس الماضي إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية تصريحات الأخير المعارضة لنظام الإصلاح القضائي، الذي يرغب نتنياهو بتطبيقه في إسرائيل.

وأعرب رئيس الوزراء عن عدم رضاه حينها عن أن غالانت اتخذ هذه الخطوة "من وراء ظهر الحكومة".

"خطوة تمس الأمن القومي"

في المقابل، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في المدن الرئيسية بعد إقالة رئيس الحكومة لوزير الدفاع من منصبه، وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب والطريق الرابط بين تل أبيب والقدس.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إقالة غالانت بأنها خطوة جديدة تمسّ الأمن القومي، واصفا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالخطر على أمن إسرائيل.