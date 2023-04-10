ماسك يصنف BBC بأنها ممولة من حكومة بريطانيا.. والشبكة تعترض

وجه رجال الأعمال الأميركي ومالك منصة تويتر إيلون ماسك، ضربة لشبكة بي بي سي البريطانية حيث صنفها بأنها ممولة من الحكومة، وذلك بعد أيام من تصنيفه لشبكة NPR الأميركية بأنها ممولة من الحكومة الأميركية.
من جانبها، اعترضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على التسمية الجديدة التي تصفها بأنها "وسيلة إعلام ممولة من الحكومة" على أحد حساباتها الرئيسية على تويتر.
وقالت إنها تتحدث إلى شركة التواصل الاجتماعي حول التصنيف على حساب @BBC "لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".
وأصدرت بيانا جاء فيه: "بي بي سي كانت، وستظل دائما مستقلة، نحن نحصل على تمويلنا من الجمهور البريطاني من خلال رسوم الترخيص".
وتحدد الحكومة البريطانية رسوم الترخيص السنوية البالغة 159 جنيهاً إسترلينياً (197 دولاراً)، المطلوبة بموجب القانون لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر في المملكة المتحدة وتدفعها الأسر البريطانية الفردية.
-
بتهم قتل محتجين.. إحالة عناصر من الشرطة للقضاء السودانيقررت النيابة العامة السودانية الأحد، بإحالة عناصر من الشرطة السودانية إلى القضاء بتهمة قتل أربعة محتجين، وفق ما أفادت صحيفة (سودان تريبيون).اكتمال ... السودان
-
غراهام: الانسحاب من أفغانستان يمهد الطريق لـ11 سبتمبر آخراعتبر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الأحد أن تقرير الانسحاب من أفغانستان الصادر حديثًا عن إدارة الرئيس جو بايدن هو "تبرئة سياسية" تلقي باللوم على ... أميركا
-
منذ 72 ساعة.. كوريا الشمالية لا ترد على اتصالات جارتها الجنوبيةلليوم الثالث على التوالي، لم ترد كوريا الشمالية على الاتصالات الواردة من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن، وسط تصاعد التوتر بين البلدين. وفق ما أوردت ... العرب والعالم