ماسك يصنف BBC بأنها ممولة من حكومة بريطانيا.. والشبكة تعترض

وجه رجال الأعمال الأميركي ومالك منصة تويتر إيلون ماسك، ضربة لشبكة بي بي سي البريطانية حيث صنفها بأنها ممولة من الحكومة، وذلك بعد أيام من تصنيفه لشبكة NPR الأميركية بأنها ممولة من الحكومة الأميركية.

من جانبها، اعترضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على التسمية الجديدة التي تصفها بأنها "وسيلة إعلام ممولة من الحكومة" على أحد حساباتها الرئيسية على تويتر.

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وقالت إنها تتحدث إلى شركة التواصل الاجتماعي حول التصنيف على حساب @BBC "لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".

وأصدرت بيانا جاء فيه: "بي بي سي كانت، وستظل دائما مستقلة، نحن نحصل على تمويلنا من الجمهور البريطاني من خلال رسوم الترخيص".

وتحدد الحكومة البريطانية رسوم الترخيص السنوية البالغة 159 جنيهاً إسترلينياً (197 دولاراً)، المطلوبة بموجب القانون لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر في المملكة المتحدة وتدفعها الأسر البريطانية الفردية.