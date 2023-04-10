مينسك: نحتاج ضمانات بأن موسكو ستدافع عنا إذا تعرضنا لهجوم
شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الاثنين، على أن بلاده بحاجة لضمانات بأن روسيا ستدافع عنها "مثل أراضيها" في حالة تعرضها لهجوم خارجي.
ونقلت وكالة أنباء بيلتا الرسمية عن قناة على تطبيق تليغرام مرتبطة بمكتب لوكاشينكو أنه التقى الاثنين بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في زيارة لم يكن معلناً عنها مسبقاً في العاصمة مينسك، وفق رويترز.
أسلحة نووية تكتيكية
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أعلن، في 25 مارس الفائت، أن موسكو اتفقت مع مينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، موضحاً أن المرابض اللازمة لهذه الأسلحة قيد الإنشاء، وستصبح جاهزة اعتباراً من يوليو المقبل.
كما شدد على أن سبب هذه الخطوة يعود إلى إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، لافتاً إلى أن بيلاروسيا طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.
"الرد سيكون فظيعاً"
يشار إلى أن لوكاشينكو، حليف بوتين، كان أكد في تصريحات سابقة أنه "في حال زودت لندن كييف باليورانيوم، فستعطيها يورانيوم حقيقياً"، حسب تعبيره.
كذلك اعتبر أنه حالما تنفجر الذخيرة البريطانية في مواقع القوات الروسية "فإن الرد سيكون فظيعاً، ودرساً لكوكب الأرض بأسره".
سجال "اليورانيوم"
أتى ذلك بعدما اشتعل سجال "اليورانيوم" في مارس الماضي حين صرحت وزيرة الدولة في الدفاع البريطانية، أنابيل جولدي، بأن بلادها تسعى لنقل ذخيرة اليورانيوم إلى كييف، ضمن جهودها لتوفير دبابات "تشالنجر 2" القتالية و"قذائف خارقة للمدرعات".
ويستخدم اليورانيوم المنضب عادة في الذخيرة المصممة لاختراق الدروع، لأنه يصبح أكثر حدة عند الاصطدام مع الهدف، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أنه "أقل نشاطاً إشعاعياً من اليورانيوم الطبيعي".
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