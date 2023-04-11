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SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Police investigators work with bodies of civilians, collected from streets to local cemetery, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 6, 2022. REUTERS/Oleg Pereverzev
ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة: العدد المؤكد للقتلى المدنيين في أوكرانيا يقترب من 8500

إصابة 14244 آخرين في الفترة من بداية الحرب في 24 فبراير 2022 إلى التاسع من أبريل 2023

جنيف - رويترز
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قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن العدد المؤكد للقتلى المدنيين في الحرب الروسية على أوكرانيا يقترب من 8500 شخص، مشيرا إلى مخاوف من وجود عدة آلاف من القتلى الذين لم يتم التحقق منهم.

وأضاف المكتب أنه سجل مقتل 8490 شخصا وإصابة 14244 آخرين في الفترة من بداية الحرب في 24 فبراير شباط 2022 إلى التاسع من أبريل نيسان 2023.

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ولطالما وصفت المفوضية أرقامها بأنها مجرد "قمة جبل الجليد" بسبب قيود على وصولها إلى مناطق القتال.

وسُجلت غالبية الوفيات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية وتتعرض لهجوم من القوات الروسية، بما في ذلك 3927 قتيلا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشهدان قتالا عنيفا.

وقال المكتب في بيان "تعتقد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير نظرا لتأخر ورود المعلومات من بعض المواقع التي تشهد قتالا محتدما ولا تزال العديد من التقارير بحاجة إلى تأكيد".

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وكثفت القوات الروسية هجومها في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث تتعرض العديد من المدن والبلدات لقصف عنيف.

وتوصلت هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات "عشوائية وغير متناسبة" على أوكرانيا.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب فظائع.

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