مواجهات في جنين واعتقال 5.. وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
مراسل "العربية" و"الحدث" استمرار عمليات اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى على دفعات من باب المغاربة
اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم جنين في الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين.
وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينياً بعد محاصرة منزله، بذريعة اشتراكه مع والده ماهر تركمان في تنفيذ عملية بمنطقة الأغوار في سبتمبر العام الماضي، إضافة إلى 4 فلسطينيين آخرين.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب القوات الخاصة من جنين بعد تنفيذ الاعتقالات.
وفي القدس القديمة، ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" استمرار عمليات اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى على دفعات من باب المغاربة
وكانت القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها في القدس القديمة، ومنعت الشبان من دخول المسجد الأقصى وتأدية صلاة الفجر فيه، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد.
ونفّذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من الشرطة التي أبعدت المصلين الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين.
وتمهيدا لاقتحامات المستوطنين، نشرت الشرطة الإسرائيلية عناصرَها ووحداتـِها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه.
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