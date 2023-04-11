باكستان.. حركة طالبان تقتل 4 شرطيين في تبادل لإطلاق النار
أطلق مسلحون، قالت الشرطة إنهم ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة إقليم بلوشستان
قُتل 4 من رجال الشرطة، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين في جنوب غرب باكستان، حيث أدى هجوم بقنبلة إلى مصرع 4 أشخاص، الاثنين، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.
وأطلق مسلحون، قالت الشرطة إنهم ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة في كوشلاك، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.
وقال محمد زهيب المسؤول البارز في الشرطة المحلية، إن "المسلحين أطلقوا النار على مجموعة شرطيين من مبنى، فقتلوا 4".
وأضاف أن "إرهابياً قُتل أيضاً في تبادل إطلاق النار، وفر الآخرون".
وأكد المسؤول في مجال مكافحة الإرهاب اعتزاز غورايا، أن المسلحين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية ولكنها تتبع النهج المتطرف عينه.
ولقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، الاثنين، هم "شرطيان ومدنيان"، في هجوم بعبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية وتم تفجيرها عن بُعد في سوق مزدحم في كويتا.
وأعلن "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم.
ويهزّ تمرّد انفصالي بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان وأقلّها سكّانا وأكثرها فقرًا، على الحدود مع إيران وأفغانستان.
كما تنشط في الإقليم جماعات مسلحة مثل حركة طالبان باكستان.
والإقليم غني بالنفط والمعادن، لكن سكانه البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة يشكون من التهميش وعدم استفادتهم من الموارد الطبيعية.
وتوجد في بلوشستان مشاريع للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الذي تخطط الصين لإنفاق أكثر من 50 مليار دولار لإنشائه.
وتثير المشاريع الصينية استياء في الإقليم، خصوصاً لدى الجماعات الانفصالية التي ترى أن السكان المحليين لا يستفيدون منها، إذ تذهب معظم الوظائف إلى عمّال صينيين.
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