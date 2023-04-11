رئيسة تايوان عن مناورات الصين: تصرفات غير مسؤولة

أكدت الرئيسة التايوانية، تساي إينغ وين، بحسابها على موقع فيسبوك أن المناورات العسكرية الصينية سببت حالة من عدم الاستقرار في تايوان والمنطقة، ووصفتها بأنها تصرفات غير مسؤولة من دولة كبرى، وذلك بعدما أنهت بكين مناورات عسكرية حول الجزيرة استمرت ثلاثة أيام.

"أمثل دولتي أمام العالم"

وقالت تساي في منشور بحسابها على فيسبوك قبل قليل من منتصف ليل أمس الاثنين "أنا (بصفتي الرئيسة) أمثل دولتي أمام العالم"، وإن رحلاتها إلى الخارج بما في ذلك زيارتها للولايات المتحدة ليست أمرا جديدا، وإنها تتوافق مع توقعات الشعب التايواني.

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كما أضافت "لكن الصين استغلت ذلك لتدشين مناورات عسكرية، مسببة حالة من عدم الاستقرار في تايوان والمنطقة. هذا ليس سلوكا مسؤولا من دولة كبرى في المنطقة".

"تصرفا بهدوء ومهنية"

وقالت تساي إن القوات المسلحة وخفر السواحل في تايوان تصرفا بهدوء ومهنية، ووجهت شكرها لجميع المشاركين.

وأجرت الصين أثناء المناورات محاكاة لضربات دقيقة لتايوان وحصارها، وذلك بمشاركة العشرات من الطائرات المقاتلة والقاذفات.

91 طائرة حلقت حول تايوان

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية أمس إن 91 طائرة صينية حلقت حول الجزيرة.

فيما أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان أن هذا العدد يمثل رقما قياسيا لكن وزارة الدفاع قالت إنها لا يمكنها تأكيد صحة ذلك.

مناورات عسكرية

يشار إلى أن الصين بدأت المناورات العسكرية يوم السبت، بعد عودة تساي إلى تايبيه عقب اجتماعها في لوس أنجلوس مع رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي. وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من السماح لتساي بزيارتها أو الاجتماع مع مكارثي.

ولم تستبعد الصين أبدا إمكانية استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرة بكين. وترفض حكومة تايوان بشدة ادعاءات الصين ونددت مرارا بالمناورات.