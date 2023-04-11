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سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (أ ف ب)
المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا
روسيا و أوكرانيا

موسكو: أسلحة كييف الغربية ظهرت بأيدي مجرمين وإرهابيين في إفريقيا وأوروبا!

نيبينزيا لمجلس الأمن: "روسيا منذ فترة طويلة كانت تلفت الانتباه إلى أن تزويد نظام كييف بالأسلحة سيؤدي إلى وقوعها في أيدي المنظمات الإجرامية والإرهابيين"

العربية.نت
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أعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الأسلحة التي قامت الدول الغربية بتوريدها لأوكرانيا، باتت تظهر في أيدي الجماعات الإجرامية في أوروبا وإفريقيا.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، إن "روسيا منذ فترة طويلة كانت تلفت الانتباه إلى أن تزويد نظام كييف بالأسلحة سيؤدي إلى وقوعها في أيدي المنظات الإجرامية والإرهابيين. والآن هذا أمر مؤكد بالحقائق".

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وأضاف أن ظهور تلك الأسلحة في دول أوروبية "أمر يعترف به مسؤولو الشرطة الأوروبية"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

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وقال إن "تلك الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا تنتشر حول العالم وباتت بأيدي المسلحين، وخصوصا في إفريقيا، وهذا أمر سمع عنه الجميع في تصريحات قادة للدول الإفريقية".

يُذكر أن دول الناتو قامت بتوريد مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 65 مليار يورو، حسب تأكيد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في 3 أبريل الجاري. وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.

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