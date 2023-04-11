موسكو تتهم كييف والدول الغربية بالسعي لإحداث تمرد مسلح في روسيا

اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء، أوكرانيا والدول الغربية بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب الروسية: "أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية مع قادتها الغربيين حملة أيديولوجية وتجنيدية عدوانية تستهدف مواطنينا، خصوصًا جيل الشباب".

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وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف إلى توريط الروس في أنشطة تخريبية وإرهابية ومتطرفة في روسيا.

وأكد بورتنيكوف أنه تم إحباط 118 "جريمة إرهابية" في روسيا منذ شباط، مرتكبوها من الشباب والمراهقين وبينهم قاصرون.

هجمات إرهابية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتهم أجهزة استخبارات غربية لم يسمّها بالضلوع في "هجمات إرهابية" في بلاده، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل مدوّن عسكري روسي شهير في تفجير عبوة ناسفة في سانت بطرسبورغ.

وقال بوتين خلال ترؤّسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي نُقلت وقائعه عبر التلفزيون، إن "هناك كل الأسباب للاعتقاد أن دولاً ثالثة وأجهزة استخبارات غربية متورطة في التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية" في روسيا كما في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

وشارك في الاجتماع قادة المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمّتها روسيا العام الماضي.

وخلال الاجتماع، اتهم الرئيس الروسي السلطات الأوكرانية بأنها ارتكبت في هذه المناطق الأربع "جرائم خطيرة ضد المدنيين الذين يعيشون هناك".