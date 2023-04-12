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Ukrainian Defence Minister Oleksii Reznikov and Danish acting Defence Minister Troels Lund Poulsen (not pictured) speak during a joint news briefing, amid Russia's attack on Ukraine, in Odessa, Ukraine April 10, 2023. Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: تسريبات البنتاغون مزيج من الحقيقة والأكاذيب

وزير الدفاع الأوكراني اعتبر أن التسريبات كانت محاولة متعمدة لبث الشقاق بين حلفاء كييف

العربية.نت
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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن التسريبات المزعومة لوثائق من وزارة الدفاع الأميركية تحتوي على "مزيج من المعلومات الصحيحة والكاذبة" عن جيش بلاده، لكنه قلل من تأثيرها السلبي.

وقال ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي في مدريد مع نظيره الإسباني "هناك الكثير من المعلومات التي لا تتوافق مع الواقع".

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وأضاف: "المعلومات التي تتوافق مع الواقع فقدت أهميتها. لذا فهي مزيج من الحقيقة والأكاذيب".

وقال ريزنيكوف إنه يعتقد أن التسريبات كانت محاولة متعمدة لبث الشقاق بين حلفاء كييف.

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وتابع: "المستفيد من هذا العمل هو بالطبع روسيا وحلفاؤها أو أتباعها.. الهدف من هذا العمل هو خفض مستوى الثقة بين شركائنا، خاصة الولايات المتحدة ودول أخرى، وهذا واضح تماماً بالنسبة لي".

ويحاول المسؤولون الأميركيون معرفة من وراء تسريب البيانات السرية بينما تستعد القوات الأوكرانية لهجوم مضاد متوقع لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

كما نفى ريزنيكوف التلميحات "غير الصحيحة" في تسريبات البنتاغون بأن قوات خاصة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعمل داخل أوكرانيا.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن الوثائق قد تكون وهمية ومحاولة متعمدة لتضليل موسكو. كما قال الكرملين إنه لا يعرف "مثل أي شخص آخر" مدى صحة الوثائق.

ويقول بعض خبراء الأمن القومي والمسؤولون الأميركيون، إنهم يشتبهون في أن يكون أميركي وراء التسريب، لكنهم لا يستبعدون الجهات المؤيدة لروسيا.

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