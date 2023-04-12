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عناصر من الجيش الهندي داخل قاعدة عسكرية - رويترز
عناصر من الجيش الهندي داخل قاعدة عسكرية - أرشيفية من رويترز

إطلاق نار بمحطة عسكرية في الهند.. ومقتل 4

مصدر من وزارة الدفاع: عدد غير معلوم من مطلقي النار ما زال طليقا في محطة باثيندا العسكرية ومعهم ذخيرة

العربية.نت، رويترز
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قال الجيش الهندي إن "حادث إطلاق نار" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بمحطة عسكرية في ولاية البنجاب الحدودية في شمال البلاد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وأضاف أن عمليات البحث جارية.

وقال مصدر بوزارة الدفاع طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن عددا غير معلوم من مطلقي النار ما زال طليقا في محطة باثيندا العسكرية، مضيفا أن معهم ذخيرة.

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وذكر الجيش في بيان أنه "جرى نشر فرق الرد السريع بالمحطة وتطويق المنطقة وإغلاقها... عمليات البحث جارية. ويتم التحقق من باقي التفاصيل".

وأضاف البيان أن الحادث وقع الساعة 4:35 صباحا بالتوقيت المحلي (2305 بتوقيت غرينتش).

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