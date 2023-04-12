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روسيا و أوكرانيا

الكوليرا والجمرة الخبيثة.. موسكو تعلن اكتشاف مسببات لأمراض خطيرة بمختبرات أوكرانية

وزارة الدفاع: تتوفر لدى روسيا لقاحات وأدوية ضد مثل هذه الأمراض

العربية.نت، وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف 240 مسببا للأمراض الخطيرة، بما فيها الكوليرا والجمرة الخبيثة، في المختبرات الأوكرانية، مضيفة أنها تقوم بدراستها.

أفاد بذلك إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، خلال مشاركته في جلسة لمجلس الاتحاد الروسي، مضيفا أن هذه المعلومات تستند إلى تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

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وقال كيريلوف: "لقد عملنا في أربعة مختبرات (أوكرانية سابقة). في تلك المختبرات التي زرناها، تم العثور على حوالي 240 مادة مسببة للأمراض من أنواع مختلفة، ونحن نواصل دراستها"، موضحا أن معظم المسببات تعود للجمرة الخبيثة والكوليرا.

وأكد كيريلوف أنه تتوفر لدى روسيا لقاحات وأدوية ضد مثل هذه الأمراض، مشيرا إلى أن الدفاع الروسية تتعاون في هذا الملف مع وزارة الصحة وهيئة حماية المستهلك الروسيتين.

والثلاثاء، أعلن مجلس الدوما الروسي أنه سيرسل التقرير النهائي لنتائج عمل اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المعامل البيولوجية الأميركية في أوكرانيا إلى جميع دول العالم.

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