ترمب عن الرئيس الصيني: "رجل لامع" وهوليوود فشلت في العثور على من يتقمص شخصيته

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بأداء زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية، معتبرا أنهم يتفوقون من حيث قدراتهم على السياسيين الأميركيين.

ووصف ترمب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "رجل لامع"، وقال: "عندما كانت هوليوود تبحث عن ممثل يلعب دور جين بينغ، فشلوا في العثور على أحد، لأنه لا يوجد أحد مثله.. نظرته وعقله وما إلى ذلك.. كانت العلاقة بيننا ممتازة".

#ترمب يشيد في مقابلة مع فوكس نيوز بالقيادة #السعودية.. ويؤكد: لن أنسحب مطلقا من السباق الرئاسي.. و #بايدن غير مؤهل جسديا وذهنيا للترشح مجددا #العربية pic.twitter.com/8JesnX3vKg — العربية (@AlArabiya) April 12, 2023

مادة اعلانية

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الثلاثاء، في إجابة عن سؤال عن تقييمه لهؤلاء القادة "جميعهم الأفضل. رجالنا ليسوا ولم يكونوا مثلهم أبدا. هؤلاء الناس هم الأفضل في لعبتهم".

كما وصف ترمب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي جدا"، وقال إنه تحدث معه حول أوكرانيا، مضيفا أنه شعر في كلام بوتين بحب الزعيم الروسي لذلك البلد.

وقال: "رأيت أنه يحبها ويعتبرها جزءا من روسيا. قلت له: لن يحدث هذا ما دمت رئيساً.. كانت لدينا علاقة جيدة جدا..".

وتابع: "كنت أسوأ شيء حدث له. لقد أغلقت خط الأنابيب الخاص به. ما سمعتم قط عبارة "نورد ستريم" قبل أن أتولى السلطة.. (لكن مع ذلك) كانت لدي علاقة رائعة معه".

كما أثنى ترمب نفس الثناء على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، "يقول الناس أشياء مختلفة عنه. في الواقع هو ذكي جدا.. لقد وصل إلى السلطة وهو في سن مبكرة جدا، عندما كان في 23-24 من عمره.. والآن يتمتع بالسيطرة الكاملة على البلاد. وهذا ليس بالأمر السهل".