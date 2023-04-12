روسيا: إمداد أوكرانيا بالصواريخ يهدد حركة المرور الجوي المدني عالميا

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من أن إمداد أوكرانيا بصواريخ الدفاعات الجوية يهدد حركة المرور الجوي المدني عالميا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الخارجية القول "الأسلحة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا تنتشر في جميع أنحاء العالم، في مناطق النزاعات الإقليمية الأخرى، وتنتقل إلى يد المجرمين والإرهابيين والمتطرفين".

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وأضافت الخارجية الروسية "سيظهر قريبا أهمية طرح مسألة سلامة حركة المرور الجوي المدني في العالم بما في ذلك فوق أوروبا".

وكان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعلن أن الأسلحة التي قامت الدول الغربية بتوريدها لأوكرانيا، باتت تظهر في أيدي الجماعات الإجرامية في أوروبا وإفريقيا.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، إن "روسيا منذ فترة طويلة كانت تلفت الانتباه إلى أن تزويد نظام كييف بالأسلحة سيؤدي إلى وقوعها في أيدي المنظات الإجرامية والإرهابيين. والآن هذا أمر مؤكد بالحقائق".

وأضاف أن ظهور تلك الأسلحة في دول أوروبية "أمر يعترف به مسؤولو الشرطة الأوروبية"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وقال إن "تلك الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا تنتشر حول العالم وباتت بأيدي المسلحين، وخصوصا في إفريقيا، وهذا أمر سمع عنه الجميع في تصريحات قادة للدول الإفريقية".

يُذكر أن دول الناتو قامت بتوريد مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 65 مليار يورو، حسب تأكيد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في 3 أبريل الجاري. وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.