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جنود أوكرانيون بجبهة باخموت - رويترز
جنود أوكرانيون بجبهة باخموت - رويترز
روسيا و أوكرانيا

فيديو ذبح جندي أوكراني.. زيلينسكي يدين "وحوش" روسيا والكرملين يتعهد بتحقيق

الكرملين: "يجب أولاً التحقق من صحة هذه اللقطات المروعة"

كييف - فرانس برس
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دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، من وصفهم بـ"الوحوش" الروس بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عملية قطع رأس رجل يعتقد أنه أسير حرب أوكراني، فيما دعا الكرملين إلى "التحقق من صحة" التسجيل.

ونُشر الفيديو على تطبيق انستغرام. وهو يُظهر، حسب كييف، جنديا روسيا يقطع رأس أسير أوكراني بسكين.

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وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام: "كم يقتل هؤلاء بسهولة. العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني. هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها".

الكرملين يطلب التحقق من الفيديو قبل التحقيق

وحسب وكالة "تاس" الروسية، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مشاهد إعدام جندي يمكن أن تعد سبباً لإجراء تحقيق، لكن يجب أولاً التأكد من صحتها.

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وقال بيسكوف، اليوم الأربعاء، معلقاً على مقطع الفيديو: "يجب أولا التحقق من صحة هذه اللقطات المروعة، بالطبع إنها لقطات مروعة".

وأضاف: "بعد التأكد من صحة المشاهد، يمكنها أن تصبح بالطبع سبباً لإجراء تحقيق، ما إذا كان قد حدث ذلك فعلا، وإن حدث، فأين ومن قبل أي جهة".

واختتم بيسكوف: "أولاً وقبل كل شيء، في عالم الأخبار الزائفة الذي نعيش فيه، من الضروري التحقق من صحة المشاهد".

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