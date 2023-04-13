ألمانيا: بولندا طلبت رسمياً إرسال مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن بولندا طلبت موافقة الحكومة الألمانية على تصدير طائرات مقاتلة ألمانية قديمة من طراز "ميغ 29" إلى أوكرانيا.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن الحكومة في برلين ستتخذ قراراً سريعاً بهذا الشأن، بحسب وكالة "رويترز".

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وأعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، في الخامس من أبريل الجاري، أن بلاده مستعدة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفيتية الطراز.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بولندا التي سبق أن زوّدت أوكرانيا بثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل إليها قريباً ستّاً أُخَر، ستكون "مستقبلاً مستعدّة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ"، أي ما مجموعه حوالي ثلاثين طائرة.

كما أوضح الرئيس البولندي حينها أن وارسو بحاجة لضوء أخضر لتسليم أوكرانيا هذا الأسطول، لأن مقاتلات ميغ-29 التي ما زالت بحوزة سلاح الجو البولندي "تم تكييفها مع معايير حلف شمال الأطلسي"، لا سيّما في ما يتعلّق بأنظمة الاتصالات والقدرة على تنفيذ مهام مراقبة في المجال الجوي للحلف.

مناورة مذهلة

يذكر أن هذه المقاتلات السوفيتية تتميز بشكل فريد بقدرتها على المناورة المذهلة والسرعة الكبيرة، وتعتبر أسرع من الصوت وهي من الجيل الرابع ويمكن مقارنتها بمقاتلات أميركية مثل Boeing F / A-18 Hornet أو General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

وتتمثل مهمتها الرئيسية في تدمير الأهداف الجوية المعادية، ضمن حدود تغطية الرادار وتدمير الأهداف الأرضية باستخدام أسلحة غير موجهة في ظروف الطيران المرئية، وفق موقع migflug.

وهناك حوالي 1600 مقاتلة تعمل في جميع أنحاء العالم وحوالي 600 منها في الخدمة مع القوات الجوية الروسية.

طورت في السبعينيات

وميغ-29 طورت في السبعينيات بواسطة مكتب تصميم ميكويان. وقامت بأول طيران تجريبي لها في عام 1976 ودخلت الخدمة في سلاح الجو السوفيتي في منتصف الثمانينيات.

وصُدّرت إلى العديد من الدول النامية، إضافة إلى دول حلف وارسو وما زالت بالخدمة في القوات الجوية الروسية والعديد من الدول الأخرى.