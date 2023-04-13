الخارجية الصينية: لا دواء سحرياً لحل الأزمة في أوكرانيا

بحث وزيرا خارجية الصين وروسيا الأزمة الأوكرانية، اليوم الخميس، في اجتماع عقد في سمرقند بأوزبكستان، بحسب الخارجية الصينية.

وأبلغ وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنه لا يوجد "دواء سحري" لحل الأزمة، مضيفاً أن الصين ستواصل لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية واستئناف محادثات السلام.

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وقالت الخارجية الصينية إن على كل الأطراف السعي لخلق ظروف لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

في سياق متصل، استنكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الموقف "قصير النظر" لدول أوروبية تجاه بكين، في إشارة واضحة للزيارة التي أجراها مؤخراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين.

وقال مورافيتسكي خلال كلمة ألقاها في واشنطن "إنهم يتطلعون إلى الصين بقصر نظر حتى يتمكنوا من بيع منتجات أوروبية بتكلفة جيوسياسية هائلة، ما يزيد من اعتمادنا على الصين بدلاً من تقليصه".

خطة سلام صينية

وكان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد اعتبر في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الصين لا يمكن أن تكون وسيطاً في الحرب الدائرة في أوكرانيا لانحيازها الكبير إلى روسيا، على حد وصفه، مشيراً إلى أنه يمكنها تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو، وذلك بعد اقتراح الصين خطة سلام في أوكرانيا.

يذكر أن بكين قدمت الشهر الماضي، خطة للسلام مكونة من 12 بندا، ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.