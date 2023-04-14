أوكرانيا: عثرنا على مزيد من المكونات الصينية بالأسلحة الروسية
كشف مستشار كبير في مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية تعثر على المزيد من المكونات صينية الصنع بالأسلحة الروسية المستخدمة في حرب بلاده، مع تراجع المكونات الغربية التي تقيدها العقوبات.
وقال فلاديسلاف فلاسيوك ،الذي يقدم المشورة إلى رئيس الأركان بشأن سياسات العقوبات: "نواصل العثور على إلكترونيات مختلفة في الأسلحة التي حصلنا عليها من ساحة القتال".
كما أضاف لرويترز في مكالمة فيديو أن "الاتجاه العام الآن هو تراجع في المكونات غربية الصنع ولكن مع زيادة في المكونات من دولة، ليس من الصعب تخمينها. إنها الصين، بالطبع".
نفت مراراً
يشار إلى أن الصين نفت مراراً إرسال معدات عسكرية إلى موسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022.
فيما تفيد معلومات جمعها خبراء أوكرانيون من ساحة القتال واطلعت عليها رويترز بوجود مكونات صينية بنظام الملاحة في طائرات مسيرة من طراز أورلان، التي كانت تستخدم سابقاً نظاماً سويسرياً.
"أسلحة فتاكة"
كذلك كشفت الوثائق العسكرية الأميركية المسربة مؤخراً أن الصين وافقت على "تقديم أسلحة فتاكة" لروسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا بوقت سابق من هذا العام، وخططت لإخفاء المعدات العسكرية كأغراض مدنية.
وبينت المعلومات المسربة أن جهاز المخابرات الخارجية الروسي أفاد بأن اللجنة العسكرية المركزية الصينية "وافقت على التزويد الإضافي" للأسلحة وأرادت إبقاءها سرية، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
جاءت هذه المعلومات في وثيقة استخباراتية أميركية تحت عنوان فرعي "بكين توافق على شحنات خفية للمساعدات الفتاكة لروسيا".
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