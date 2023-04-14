روسيا: الطيارون في بيلاروسيا مستعدون لاستخدام الذخيرة النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أطقم قوات جوية بيلاروسية أكملت تدريبها على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية كجزء من خطة روسيا لنشر هذه الأسلحة في حليفتها بيلاروسيا وسط القتال الدائر في أوكرانيا المجاورة.

وأكدت أن الطيارين البيلاروسيين أكملوا التدريب على الاستخدام العملي للذخيرة النووية بالطائرات الهجومية من طراز "سو 25".

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بدورها، قالت بيلاروسيا، اليوم، أن تدريب قواتها على الصواريخ الروسية النووية سينتهي الأسبوع المقبل. حيث تقوم مينسك بتجهيز المواقع التي سيتم فيها نشر أسلحة نووية روسية.

وقال أحد الطيارين في سلاح الجو البيلاروسي: "لم يسمح التدريب فقط بتحسين المهارات العملية، ولكن أيضًا بإتقان طرق جديدة لاستخدام أسلحة الطيران الحديثة، بما في ذلك الذخيرة الخاصة".

كما تابع: "إذا لزم الأمر، نحن على استعداد لتطبيق المعرفة والمهارات التي اكتسبناها في الممارسة العملية لضمان الأمن العسكري في كل من بلدنا ودولة الاتحاد بشكل عام"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

أسلحة نووية تكتيكية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 25 مارس الفائت، أن موسكو اتفقت مع مينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، موضحاً أن المرابض اللازمة لهذه الأسلحة قيد الإنشاء، وستصبح جاهزة اعتباراً من يوليو المقبل.

كما شدد على أن سبب هذه الخطوة يعود إلى إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، لافتاً إلى أن بيلاروسيا طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.