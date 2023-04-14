ماذا يجري؟.. روسيا تتأهب في المحيط الهادئ

بعدما أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن بدء تفتيش مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، عقب رفع استعداده إلى الحالة القصوى، وأعلى درجة من الاستعداد القتالي، شدد الكرملين على أن الإجراءات الأخيرة منفصلة عن خطط الناتو.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أن التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ الروسي عملية روتينية لتقييم الاستعداد القوات المسلحة القتالي.

مادة اعلانية

وقال للصحافيين إن رفع حالة التأهب لقواتها في المحيط الهادئ هدفه تقييم الاستعداد القتالي، وكذلك رفع القدرة على حل المشكلات لصد أي عدوان محتمل.

وأكد أنه أمر اعتيادي، موضحا أن التفتيش المفاجئ مستمر، ممارسة معروفة يتم تنفيذها باستمرار في السنوات الأخيرة، وتستمر من أجل الحفاظ على المستوى اللازم من الاستعداد القتالي عند القوات الروسية المسلحة.

بإشراف رسمي

يأتي ذلك بعدما أوضحت أن القائد العام للقوات البحرية، نيكولاي إيفمينوف، يشرف شخصياً على التفتيش.

وفي حديث له خلال اجتماع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية صرح وزير الدفاع الروسي، شويغو، بأن جزءا من القوات الجوية والوحدات العسكرية ووحدات الدعم سوف يشاركون في التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ.

وأكد أن التفتيش يهدف إلى رفع درجة استعداد القوات المسلحة الروسية لصد أي عدوان محتمل من اتجاهات البحر.

كذلك أصدر شويغو تعليماته لقائد القوات البحرية وهيئة الأركان العامة لتنظيم السيطرة على إجراء تدريبات واسعة النطاق لأسطول المحيط الهادئ، الذي سوف يستعد للأعمال العسكرية والانتشار الميداني في وقت قصير.

عملية تفتيش مفاجئة

يشار إلى أن أسطول المحيط الهادئ سيقوم أثناء عملية التفتيش المفاجئ، بصد ضربات صاروخية وجوية ضخمة لعدو وهمي، وكذلك بإطلاق جميع أنواع النيران.

فيما أصدر شويغو تعليماته لسوروفيكين بإشراك طائرات قيادة الطيران بعيد المدى وطيران الدفاع الجوي للتفتيش على تدريبات أسطول المحيط الهادئ، وأصدر تعليماته للعمل على خيارات استخدام مجموعات متعددة ومختلفة كجزء من تمارين أسطول المحيط الهادئ.

ويعد أسطول المحيط الهادئ جزءاً لا يتجزأ من البحرية والقوات المسلحة الروسية، والدرع الضاربة لضمان الأمن العسكري لروسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد تأسس في 11 يناير 1935.

ولإنجاز مهامه الموكلة، يشتمل أسطول المحيط الهادئ على غواصات صواريخ استراتيجية وغواصات نووية وديزل متعددة الأغراض وسفن سطحية للعمليات في المحيطات والمناطق القريبة من البحر والطائرات البحرية المضادة للغواصات والطائرات المقاتلة والقوات البرية والوحدات الأرضية والساحلية.