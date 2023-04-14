من كندا إلى أوكرانيا.. 8 دبابات ليوبارد-2 تصل بولندا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، الجمعة، أن 8 دبابات من طراز ليوبارد-2 كانت أوتاوا قد وعدت بتسليمها إلى كييف لمساعدتها في التصدي للعملية العسكرية الروسية، وصلت إلى بولندا المجاورة.

وقالت أناند في تغريدة: "وصلت إلى بولندا كل دبابات ليوبارد-2 التي تعهدت كندا بتزويد أوكرانيا بها"، مضيفة: "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتزويد الأوكرانيين بما يحتاجون إليه من أدوات للقتال والانتصار في هذه الحرب"، وفق فرانس برس.

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تبلغ زنتها 55 ألف كلغ

أتى ذلك بعد أن كانت أوتاوا قد أعلنت في فبراير أنها ستضاعف عدد الدبابات التي وعدت قبل شهر من ذلك بأن تسلمها إلى كييف.

والدبابة ليوبارد 2 هي مدرعة ألمانية، تبلغ زنتها 55 ألف كلغ، وهي تشكل العمود الفقري للترسانة العسكرية الكندية وواحدة من أكثر أسلحتها تقدماً.

ليوبارد-2 وتشالنغر-2

يذكر أن ألمانيا وبريطانيا زودتا أوكرانيا الشهر الماضي بـ18 دبابة ليوبارد-2 و14 دبابة من طراز تشالنغر-2، وكلها مدرعات متطورة جاهزة للاستخدام على خط الجبهة، بعدما استكملت القوات الأوكرانية التدرب عليها.

والدبابات التي طالبت بها أوكرانيا لمدة طويلة وصلت في الوقت المناسب لهجوم من المتوقع أن تشنه القوات الأوكرانية في الربيع.

إلى ذلك تعهدت إسبانيا بتزويد أوكرانيا بـ6 دبابات ليوبارد. بدورها تعهدت الولايات المتحدة بتزويد كييف بـ31 دبابة أبرامز، إلا أنها أشارت إلى تعذر تسليمها قبل الخريف.