اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق

بدأ، ليل الجمعة، في جدة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

المشاركون في الاجتماع

يشارك في الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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كما يحضر الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيراه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش.

مستجدات الأحداث

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، على هامش الاجماع التشاوري، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة pic.twitter.com/H6usex2Qa0 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 14, 2023





وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين تطرقا إلى جهود البلدين "الداعمة لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة".

سبل تعزيز العمل العربي المشترك

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن وزيري خارجية السعودية والأردن ناقشا سبل تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف إزاء القضايا العربية والإقليمية.

وأضافت الخارجية الأردنية عبر حسابها على تويتر أن الصفدي ناقش أيضا مع المسؤول الإماراتي عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر إزاء القضايا المطروحة على أجندة الاجتماع التشاوري.



وتابع بيان الخارجية الأردنية أن الصفدي التقى مع نظيره المصري سامح شكري من أجل "التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين خدمة للقضايا العربية والمصالح ذات الاهتمام المشترك".