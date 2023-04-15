شاهد إطلاق نار على الهواء.. ومذيع سوداني: الأحوال هادئة بالتلفزيون!

مع تصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفاد مراسل "العربية/الحدث" أن قوات الدعم السريع دخلت إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم.

وأظهرت مشاهد بثت على التلفزيون المحلي مذيعاً ظهر على شاشة تلفزيون السودان الرسمي، وقال إن الأحوال هادئة داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان، فيما سُمعت أصوات إطلاق نار في الخلفية.

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وكان التلفزيون السوداني قد أوقف البث في وقت سابق بعد تقارير عن إطلاق نار في مقره.

واندلعت اشتباكات عنيفة، السبت، بين الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان من جهة وقوات الدعم السريع بقيادة حليف البرهان السابق، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ "حميدتي" من جهة ثانية في مناطق مختلفة من الخرطوم.

يشار إلى أن تلك الاشتباكات التي تفجرت اليوم حاصدة عشرات الإصابات والقتلى من الطرفين، اندلعت على الرغم من تأكيد البرهان، ودقلو، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.