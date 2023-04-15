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صورة مركبة لدونالد ترمب وإيلون ماسك (أرشيفية من فرانس برس)

دعوة ترمب وماسك لزيارة القرم.. ما القصة؟

دبي - العربية.نت
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دعا رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ورجل الأعمال إيلون ماسك، لزيارة شبه الجزيرة.

وقال كونستانتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد لدعوة إيلون ماسك لرؤية كل شيء على الفور".

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كما أضاف: "أنا مقتنع بأنه إذا أراد ترمب زيارتنا، فسوف نلتقي به. سيأتي إلينا برأي ويغادر الجزيرة برأي آخر، وستكون هناك العديد من القضايا تم حلها بشكل مختلف بعد زيارته هذه".

مارس 2014

يذكر أن شبه جزيرة القرم أصبحت منطقة روسية، في مارس 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و95.6% في سيفاستوبول.

فيما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.

"أُغلقت نهائياً"

غير أن القيادة الروسية صرحت مراراً بأن سكان القرم اتخذوا خيارهم بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أُغلقت نهائياً".

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