خوفاً من اغتياله.. شاهد كيف جر الحراس رئيس وزراء اليابان

في لحظات رعب وهلع، انكب عدة حراس بشكل هستيري على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إثر سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان، خوفاً من اغتياله.

🇯🇵JAPAN PM KISHIDA EVACUATED FROM THE STUMP SPEECH UNHURT.pic.twitter.com/kiVK1BHqdP — CN Wire (@Sino_Market) April 15, 2023

وكان كيشيدا يلقي خطابا السبت في محافظة واكاياما (غرب البلاد) حين سمع دوي قوي، يرجح أنه قنبلة.

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وتمكن الحراس الذين هبوا لحماية رئيس الوزراء، من إجلائه بأمان، واعتقال شخص في مكان الواقعة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية