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اليابان

خوفاً من اغتياله.. شاهد كيف جر الحراس رئيس وزراء اليابان

دبي- العربية.نت
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في لحظات رعب وهلع، انكب عدة حراس بشكل هستيري على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إثر سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان، خوفاً من اغتياله.

وكان كيشيدا يلقي خطابا السبت في محافظة واكاياما (غرب البلاد) حين سمع دوي قوي، يرجح أنه قنبلة.

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وتمكن الحراس الذين هبوا لحماية رئيس الوزراء، من إجلائه بأمان، واعتقال شخص في مكان الواقعة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية

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