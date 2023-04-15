مشاهد لطائرة أممية مدمرة ومحترقة في مطار الخرطوم

إثر الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أظهر مقطع فيديو مشاهد لطائرة مدمرة تابعة للأمم المتحدة في مطار الخرطوم.

وظهر في المقطع المصور، بقايا طائرة أممية محترقة تعرضت على ما يبدو لنيران أسلحة ثقيلة.

مشاهد لطائرة مدمرة تابعة للأمم المتحدة في مطار #الخرطوم إثر الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"#السودان #العربية pic.twitter.com/9JlUKbwzE9 — العربية (@AlArabiya) April 15, 2023

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يأتي ذلك، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة، السبت، بين الجيش السوداني الذي يقوده عبد الفتاح البرهان من جهة وقوات الدعم السريع بقيادة حليف البرهان السابق، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ "حميدتي" من جهة ثانية في مناطق مختلفة من الخرطوم.

يشار إلى أن تلك الاشتباكات التي تفجرت اليوم حاصدة عشرات الإصابات والقتلى من الطرفين، اندلعت على الرغم من تأكيد البرهان، ودقلو، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علماً أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي، الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.