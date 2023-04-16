بوتين: علاقاتنا مع الصين تتطور بشكل كبير في جميع المجالات

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو في موسكو اليوم الأحد.

وقال بوتين خلال هذا الاجتماع إن العلاقات بين روسيا والصين تتطور بشكل كبير في جميع المجالات بما في ذلك العسكري.

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وأضاف: "لقد وصلت إلى روسيا بعد زيارة صديقنا العظيم، صديقي رئيس جمهورية الصين الشعبية، الرفيق شي جين بينغ. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن الزيارة كانت مثمرة للغاية. كما تطرقنا بالطبع إلى التعاون بين الإدارات العسكرية بين بلدينا. العلاقات تتطور بشكل جيد للغاية في جميع الاتجاهات. في الاقتصاد، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي، في القطاع التعليمي، وبين الإدارات العسكرية".

ووصف بوتين التعاون العسكري بين روسيا والصين بأنه أحد أهم مجالات تعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي يسهم في الأمن الإقليمي.

وتابع: "نحن نعمل بنشاط من خلال الإدارات العسكرية، ونتبادل المعلومات بانتظام، ونتعاون في مجال التعاون العسكري التقني، ونجري تدريبات مشتركة وفي مناطق مختلفة، في منطقة الشرق الأقصى، في أوروبا، في البحر، على الأرض، وفي الجو".

من جهته أعلن وزير الدفاع الصيني أن التعاون بين الصين وروسيا يتطور بشكل كبير للغاية ويسهم في الأمن الإقليمي. وقال لي شانغ: "في الآونة الأخيرة، تطور التعاون بين روسيا والصين في المجالات العسكرية التقنية بشكل كبير للغاية. هذا يساهم في ضمان الأمن العالمي والإقليمي".

وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والصين تتجاوز التحالفات العسكرية والسياسية للحرب الباردة.

وكانت روسيا والصين قد أعلنتا عن شراكة "بلا حدود" واتجهتا إلى توطيد علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والعسكرية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

هذا، وقال مسؤول كبير في كييف أول أمس الجمعة لوكالة "رويترز" إن القوات الأوكرانية تعثر على عدد متزايد من المكونات القادمة من الصين في الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا. من جهتها كررت الصين نفيها إرسال معدات عسكرية إلى روسيا.