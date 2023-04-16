روسيا: مقاتلو فاغنر سيطروا على منطقتين جديدتين في باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إن مقاتلين تابعين لشركة فاغنر الأمنية الخاصة سيطروا على منطقتين جديدتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية.

وكانت بريطانيا ذكرت في تحديث لمعلومات المخابرات يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.

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كما قال الجيش الأوكراني أمس السبت إن قواته تخوض معارك دامية غير مسبوقة مع القوات الروسية في مدينة باخموت المدمرة، لكن قواته لا تزال صامدة.

وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي فيما تعد أطول معركة في الحرب وأكثرها قتلى لكلا الجانبين.

وقال سيرهي تشيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا، إن "معارك دامية لم يسبق لها مثيل في العقود الماضية تدور في وسط المنطقة الحضرية بالمدينة".

وأضاف في تصريحات لقناة 1+1 التليفزيونية: "جنودنا يبذلون قصارى جهدهم في معارك دموية وشرسة لتقويض القدرة القتالية (للعدو) وتحطيم معنوياته. يفعلون ذلك بنجاح كل يوم، وفي كل ركن بهذه المدينة".