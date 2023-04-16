اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Smoke is seen in this drone footage of Bakhmut amid Russia's attack on Ukraine, in this screen grab obtained from a handout video released on April 15, 2023. Adam Tactic Group/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
دخان المعارك في باخموت
روسيا و أوكرانيا

روسيا: مقاتلو فاغنر سيطروا على منطقتين جديدتين في باخموت

الجيش الأوكراني قال السبت إن قواته تخوض معارك دامية غير مسبوقة مع القوات الروسية في مدينة باخموت المدمرة، لكن قواته لا تزال صامدة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إن مقاتلين تابعين لشركة فاغنر الأمنية الخاصة سيطروا على منطقتين جديدتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية.

وكانت بريطانيا ذكرت في تحديث لمعلومات المخابرات يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.

مادة اعلانية

كما قال الجيش الأوكراني أمس السبت إن قواته تخوض معارك دامية غير مسبوقة مع القوات الروسية في مدينة باخموت المدمرة، لكن قواته لا تزال صامدة.

الجيش الأوكراني في محيط باخموت
الجيش الأوكراني في محيط باخموت
أوكرانيا تستعيد 130 جندياً بصفقة لتبادل الأسرى بمناسبة الفصح العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا تستعيد 130 جندياً بصفقة لتبادل الأسرى بمناسبة الفصح

وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي فيما تعد أطول معركة في الحرب وأكثرها قتلى لكلا الجانبين.

وقال سيرهي تشيريفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا، إن "معارك دامية لم يسبق لها مثيل في العقود الماضية تدور في وسط المنطقة الحضرية بالمدينة".

وأضاف في تصريحات لقناة 1+1 التليفزيونية: "جنودنا يبذلون قصارى جهدهم في معارك دموية وشرسة لتقويض القدرة القتالية (للعدو) وتحطيم معنوياته. يفعلون ذلك بنجاح كل يوم، وفي كل ركن بهذه المدينة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟ الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط