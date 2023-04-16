مسؤول بالجيش السوداني للعربية: المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

أعلن مسؤول بالجيش السوداني في تصريح خاص لقناتي "العربية" و"الحدث"، الأحد، أن المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بكل الولايات.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش السوداني السيطرة على عربات وذخائر تابعة للدعم السريع في ولاية النيل الأزرق.

الجيش السوداني يسيطر على عربات وذخائر تابعة للدعم السريع في ولاية النيل الأزرق #العربية pic.twitter.com/rbcnUA7GGn — العربية (@AlArabiya) April 16, 2023

مادة اعلانية

وقبل قليل، نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا جاء فيه: "ندير معركتنا بثبات وتركيز.. نسيطر تماما على الموقف العام للعملية ولا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة.. صحيح مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار وليس ثمة ما يقلق".

مباشر من #العربية | تواصل الاشتباكات في العاصمة السودانية..وحصيلة القتلى والإصابات في تزايد https://t.co/BRH3HFxF4X — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 16, 2023

وكانت قوات الدعم السريع قد نشرت مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

وجاء في بيان الجيش السوداني: "اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبا بإذن الله".

هذا وقد أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية حصرا مبدئيا لأحداث يوم أمس (15 أبريل)، حيث أعلنت أن عدد القتلى وصل 56 قتيلا.