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مسؤول بالجيش السوداني للعربية: المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بالولايات

قيادة الجيش: نسيطر تماما على الموقف العام للعملية و لاصحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة

العربية.نت، مراسلو العربية
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أعلن مسؤول بالجيش السوداني في تصريح خاص لقناتي "العربية" و"الحدث"، الأحد، أن المعارك قد تستغرق أياما لهزيمة الدعم السريع بكل الولايات.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش السوداني السيطرة على عربات وذخائر تابعة للدعم السريع في ولاية النيل الأزرق.

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وقبل قليل، نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا جاء فيه: "ندير معركتنا بثبات وتركيز.. نسيطر تماما على الموقف العام للعملية ولا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة.. صحيح مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار وليس ثمة ما يقلق".

وكانت قوات الدعم السريع قد نشرت مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان أن "ساعة النصر اقتربت"، مبشرة الشعب السوداني بـ"أخبار سارة قريبا"، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.

الجيش السوداني: اقتربت ساعة النصر.. ندير معركتنا بثبات وتركيز السودان السودان الجيش السوداني: اقتربت ساعة النصر.. ندير معركتنا بثبات وتركيز
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وجاء في بيان الجيش السوداني: "اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبا بإذن الله".

هذا وقد أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية حصرا مبدئيا لأحداث يوم أمس (15 أبريل)، حيث أعلنت أن عدد القتلى وصل 56 قتيلا.

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