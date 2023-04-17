السودان.. انضمام مئات المتطوعين لعلاج المصابين في المستشفيات جراء القصف

قالت مسؤولة كبيرة في جمعية الهلال الأحمر السوداني اليوم الاثنين إن القصف توقف في محيط مدينة أم درمان وإن الأوضاع استقرت نسبيا، مؤكدة أن القصف اليوم كان بمعدل أقل من أمس وأمس الأول.



وأكدت واصلة عباس، مديرة جمعية الهلال الأحمر السوداني في أم درمان، لوكالة أنباء العالم العربي انضمام مئات المتطوعين منذ أن بدأت المعارك، تلبية لنداء الجمعية، حيث توجهوا إلى المستشفيات ككوادر مساعدة لوزارة الصحة في معالجة المصابين جراء القصف.

5 سيناريوهات لانتهاء الصراع على السلطة في #السودان.. هل يعود “الدعم السريع” إلى دارفور؟#العربية pic.twitter.com/CUAOJz0lad — العربية (@AlArabiya) April 17, 2023





وقالت إن هذا هو أقصى ما يمكن أن تقدمه جمعية الهلال الأحمر في هذه الظروف، موضحة أن عددا كبيرا من المتطوعين ساعدوا في علاج المصابين في جميع المستشفيات الحكومية على مستوى الخرطوم.



وأضافت: "المتطوعون مدربون على القيام بجميع خطوات الإسعافات الأولية والرعاية الأولية والتمريض، وبالتالي هم مؤهلون لمساعدة الكوادر الطبية، خاصة في ظل نقص عدد كبير من الأطباء من المستشفيات في الوقت الحالي".



ولفتت إلى أن الجمعية ساعدت في توفير حقائب الإسعاف اللازمة لعلاج المصابين ومواد طبية لعدد من المستشفيات التي كانت في حاجة لتلك الأدوات.

وذكرت أن الجمعية تقدم أيضا توصيات مستمرة للمواطنين بالابتعاد عن النوافذ وضرورة توافر مواد الإسعافات الأولية داخل المنازل لضمان عدم حدوث إصابات.





كانت جمعية الهلال الأحمر نشرت بيانا أمس، ناشدت فيها طرفي النزاع من الجيش وقوات الدعم السريع بالسماح للفرق الميدانية التابعة لها بمزاولة أعمالها الإنسانية المتمثلة في إخلاء المصابين والجرحي وإجراء الإسعافات الأولية الضرورية، تمهيداً لنقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة.



ناشدت الجمعية أيضا طرفي النزاع بتسهيل تقديم المساعدة اللازمة لتسهيل عمل الفرق الميدانية في كل ما من شأنه حماية الضحايا من المدنيين والعسكريين.

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