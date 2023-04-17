بسبب الزلزال.. 130 ألف تركي سيدلون بأصواتهم خارج مناطقهم
أعلنت تركيا عن تدابير لتسهيل مشاركة المتضررين من الزلزال في الانتخابات مثل إنشاء صناديق اقتراع للناخبين في مناطق الإيواء المؤقتة والسماح لأولئك الذين انتقلوا بعيداً بتغيير عناوينهم المسجلة بسهولة
قال أحمد ينار، رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 133 ألف ناخب، من متضرري الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد في فبراير، سيدلون بأصواتهم خارج مناطقهم.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، بعد ثلاثة أشهر من الزلازل القوية التي ضربت عشر مناطق في جنوب تركيا، مما أدى لمقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.
وقال ينار إن مسؤولي المجلس الأعلى للانتخابات يزورون المناطق التي ضربتها الزلازل للإشراف على الاستعدادات لعملية التصويت.
وأضاف: "غيَّر نحو 133 ألف ناخب من مناطق الزلازل أماكن اقتراعهم المسجلة إلى مناطق أخرى، وإجمالاً غيَّر 600 ألف ناخب أماكن اقتراعهم في تركيا".
وقال المجلس في وقت سابق إنه لا توجد عقبات أمام إجراء الانتخابات في مناطق الزلازل وأعلن تدابير إضافية مثل إنشاء صناديق اقتراع للناخبين في مناطق الإيواء المؤقتة والسماح لأولئك الذين انتقلوا بعيداً بتغيير عناوينهم المسجلة بسهولة.
وقال ينار إن أكثر من 64 مليون مواطن تركي، 3.4 مليون منهم في الخارج، مسجلون للتصويت في الانتخابات. يذكر أن عدد سكان تركيا يبلغ نحو 85 مليون نسمة.
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