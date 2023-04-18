جديد وثائق البنتاغون.. حساب تديره جندية أميركية ساهم في نشرها

مازالت قضية تسريبات وثائق البنتاغون السرية محط اهتمام الأميركيين والعالم مع تكشف حقائق ومعلومات جديدة بشأن نشرها عقب اعتقال الجندي جاك تيشيرا المتهم بتسريبها.

وفي جديد القضية، كشفت معلومات أن حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي تشرف عليه ضابطة صف سابقة في البحرية الأميركية، لعب دوراً رئيسياً في انتشار الوثائق الاستخباراتية التي يُزعم أن الطيار الأول تيشيرا سربها.

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وأفادت تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" بأن المدونة الروسية المعروفة باسم "دونباس ديفوشكا" (Donbass Devushka)، والتي تعني "فتاة دونباس" قامت بإعادة نشر الملفات من غرف الدردشة الغامضة عبر الإنترنت.

والمدونة هي واجهة لشبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست وجمع التبرعات للموالين للكرملين في حرب أوكرانيا.

جندية أميركية تدير الحساب

لكن الشخص الذي استضاف البودكاست باسم "دونباس ديفوشكا" ويشرف على هذه الحسابات هي فنية إلكترونيات طيران سابقة في الولايات المتحدة، ومقرها واشنطن واسمها الحقيقي سارة بيلز.

وعملت بيلز، البالغة من العمر 37 عاماً، في القاعدة الجوية للبحرية الأميركية في جزيرة ويدبي حتى أواخر العام الماضي، على الرغم من أن الحسابات التي أنشأتها وأشرفت عليها تمجد الجيش الروسي ومجموعة فاغنر شبه العسكرية.

والحسابات التي تشرف عليها من بين أكثر وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية متابعة على نطاق واسع والتي تروّج لوجهات نظر روسيا.

وفي مقابلة أجريت معها يوم السبت قالت بيلز إنها تدير الصفحة وأقرت بجمع الأموال واستضافة البرامج الصوتية تحت هذا الاسم.

وأضافت أنها واحدة من 15 شخصاً من جميع أنحاء العالم يشاركون في إدارة شبكة دونباس ديفوشكا "إلا أنها رفضت تحديد هوية هؤلاء الناس".

نشرت مستندات سرية

وفي 5 أبريل/نيسان الجاري، نشر الحساب على تلغرام أربعة من المستندات السرية التي يُزعم أنها مُسربة إلى متابعيه البالغ عددهم 65 ألفاً، وفقاً للقطات التي شاهدتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأدى ذلك إلى قيام العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الروسية بالتقاط الوثائق، وبعد ذلك بدأ البنتاغون تحقيقاً. تقول بيلز إن إدارياً آخر نشر الملفات الأربعة.

في موازاة ذلك، لا يوجد دليل على أن بيلز، التي حصلت على تصريح أمني أثناء خدمتها في البحرية، قد استخدمت هذا الوصول لسرقة أي معلومات سرية بنفسها.

اتسع تداولها على الإنترنت

وكانت منشورات تيشيرا قد وضعت على الإنترنت لعدة أشهر، وتم مشاركتها بين دائرة صغيرة من زملائه وعشاق ألعاب الكمبيوتر، الذين انضموا إلى خادمه المخصص للمدعوين فقط على منصة Discord.

وحتى بعد أن أعاد عضو آخر نشر الملفات إلى خادم Discord أكبر، ظلت دون أن يلاحظها أحد من قبل الجمهور الأوسع.

لكن بعد نشر بعض الملفات على حساب دونباس ديفوشكا" فقط تحولت إلى مادة دسمة لعشاق الجيش وأنصار روسيا عبر الإنترنت.

وتم العثور على العشرات من الملفات السرية الأخرى في Discord منذ ذلك الحين، معظمها تتناول الحرب في أوكرانيا، ولكنها تحتوي أيضاً على مجموعة متنوعة من الأسرار حول الدول الأخرى.