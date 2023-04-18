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من قلب طائرة سعودية.. شاهد أول دقائق الاشتباكات بمطار الخرطوم

دبي - العربية.نت
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أظهرت فيديوهات حصرية للعربية/ الحدث من داخل طائرة الخطوط الجوية السعودية الدقائق الأولى لبدء الاشتباك بين الجيش والدعم السريع داخل مطار الخرطوم، يوم السبت.

ووثق أحد الركاب من داخل الطائرة بمقطع فيديو القوات العسكرية والمدرعات وهي تدخل مطار الخرطوم وسط إطلاق للعيارات النارية.

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يأتي ذلك فيما يصعب تشخيص الوضع على الأرض، إذ أعلنت قوات الدعم السريع أنّها سيطرت على مطار الخرطوم الدولي، السبت، الأمر الذي نفاه الجيش.

طائرات مدمرة

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات تلفزيونية من المطار الدولي داخل المدينة ناراً مستعرة مع أعمدة من الدخان الأسود، كما أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية طائرات مدمرة.

وكان المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، قال إن طائرة إيرباص تابعة للشركة تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة للرياض، صباح السبت.

وتشهد منطقة المدينة الرياضية وأنحاء متفرقة في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان منذ صباح السبت، اشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان.

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