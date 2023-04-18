لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. بوتين يزور خيرسون ولوغانسك

أعلن قصر الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة إلى منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن بوتين زار مقر قوات دنيبرو العسكرية في منطقة خيرسون، حيث التقى العسكريين الروس المنتشرين فيها.

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زار لوغانسك أيضا

كذلك زار بوتين لوغانسك في أول زيارة إلى المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا، حيث تباحث مع عسكريي هيئة أركان الحرس الوطني الروسي المنتشرين هناك، وفق الكرملين.

انسحاب تكتيكي

وكان الجيش الروسي انسحب من مدينة خيرسون مركز المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ليحشد قواته من الجانب الآخر من نهر دنيبرو.

أول زيارة

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لبوتين إلى هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف في فبراير/شباط من العام الماضي، لكن البيان لم يحدد تاريخ الزيارة.

وكان بوتين قد قام في مارس (آذار) بزيارة غير معلنة مسبقا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وإلى ماريوبول التي حاصرها الجيش الروسي على مدى أشهر واحتلها في مايو (أيار) 2022.