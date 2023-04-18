اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بوتين يزور خيرسون
بوتين يزور خيرسون

لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. بوتين يزور خيرسون ولوغانسك

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن قصر الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بزيارة إلى منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأضاف البيان أن بوتين زار مقر قوات دنيبرو العسكرية في منطقة خيرسون، حيث التقى العسكريين الروس المنتشرين فيها.

بوتين يزور خيرسون
بوتين يزور خيرسون
مادة اعلانية

زار لوغانسك أيضا

كذلك زار بوتين لوغانسك في أول زيارة إلى المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا، حيث تباحث مع عسكريي هيئة أركان الحرس الوطني الروسي المنتشرين هناك، وفق الكرملين.

انسحاب تكتيكي

وكان الجيش الروسي انسحب من مدينة خيرسون مركز المنطقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ليحشد قواته من الجانب الآخر من نهر دنيبرو.

أول زيارة

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لبوتين إلى هذه المنطقة منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف في فبراير/شباط من العام الماضي، لكن البيان لم يحدد تاريخ الزيارة.

وكان بوتين قد قام في مارس (آذار) بزيارة غير معلنة مسبقا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وإلى ماريوبول التي حاصرها الجيش الروسي على مدى أشهر واحتلها في مايو (أيار) 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المواجهة بين الجيش السوداني والدعم السريع تدفع الاقتصاد إلى الأسوأ المواجهة بين الجيش السوداني والدعم السريع تدفع الاقتصاد إلى الأسوأ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط