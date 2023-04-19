الجيش السوداني: مستمرون في تأمين مبنى القيادة العامة

على وقع ارتفاع حدة الاشتباكات ودوي الانفجارات في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم، فضلاً عن محيط المطار ومقر التلفزيون الرسمي، أكد الجيش السوداني أنه مستمر في تأمين مقر القيادة.

وقال العميد نبيل عبدالله، الناطق باسم الجيس، للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة مستمرة في تأمين مبنى القيادة العامة وأداء مهامها.

تجدد الاشتباكات في يومها الخامس

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"لم يلتزموا بالهدنة"

كما اتهم قوات الدعم السريع بعدم الالتزام بمتطلبات الهدنة، التي أعلن عنها مساء أمس الثلاثاء.

كذلك، أكد أن قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، ارتكبت انتهاكات في مروي والخرطوم بحري.

وكان القتال احتدم مساء أمس الثلاثاء بعد ساعات قليلة من دخول هدنة بوساطة دولية حيز التنفيذ، حيث تقاتلت القوتان العسكريتان الكبيرتان في العاصمة، وتبادلتا الاتهام بانتهاك وقف إطلاق النار.

وجاءت الهدنة بعد أيام من الجهود المكثفة التي بذلها كبار الدبلوماسيين في أربع قارات وأثارت الآمال في تجنيب ثالث أكبر دولة إفريقية حربا أهلية.

لكن كل جانب بدا مصمما على إلحاق الهزيمة بالآخر، رغم معاناة ملايين المدنيين المحاصرين بسبب هذا القتال، وخروج عشرات المستشفيات من الخدمة.

استعدا قبل أسابيع

يذكر أن شرارة تلك الاشتباكات العنيفة كانت انطلقت السبت الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن مصادر مطلعة كانت أكدت للعربية/الحدث سابقا أن الطرفين بدآ بالتحشيد العسكري قبل أسابيع.