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كاميرا العربية ترصد الوضع في محيط قاعدة مروي العسكرية
محيط قاعدة مروي العسكرية

الدعم السريع: نقلنا الجنود المصريين من مروي إلى الخرطوم

دبي - العربية.نت
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أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، اليوم الأربعاء، نقل الجنود المصريين من منطقة مروي إلى العاصمة الخرطوم.

وأكدت في بيان على تويتر، أن جميع الجنود المصريين بخير، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة.

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وقالت "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك، وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وكان المتحدث العسكري المصري غريب عبدالحافظ غريب، أكد يوم السبت، أنه في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان يجري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

كما أهابت القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

مقطع فيديو

وكانت قوات الدعم السريع السودانية نشرت مقطعا مصورا، السبت، قالت إنه لجنود مصريين "استسلموا" لها في مدينة مروي بشمال البلاد.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

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