بريطانيا: التصعيد العسكري في السودان ليس هو الحل

قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف جميع العمليات القتالية فورا والعودة إلى الحوار.
وأضافت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حسابها على تويتر، أن التصعيد العسكري في السودان "ليس هو الحل".
العنف يجب أن يتوقف .. نحن نقف مع الشعب السوداني خلال هذا الوقت العصيب وندعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار.#السودان pic.twitter.com/vvmuqVI5c5— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 19, 2023
كما شددت دياز على أن من المهم جدا أن يلتزم الطرفان بالهدنة الإنسانية البالغة مدتها 24 ساعة "للسماح للمدنيين بالحصول على الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية".
"ضرورة وقف النار فوراً"
من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، الوضع في السودان خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم.
وقال متحدث باسم الخارجية المصرية، إن شكري أكد في الاتصال على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأهمية تكاتف الجهود الدولية ووحدة الرسائل الموجهة للأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف، وعدم تدخل أي طرف خارجي بشكل يؤجج النزاع".
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