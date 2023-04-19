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السودان وبريطانيا - أرشيفية

بريطانيا: التصعيد العسكري في السودان ليس هو الحل

دبي - العربية.نت
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قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف جميع العمليات القتالية فورا والعودة إلى الحوار.

وأضافت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حسابها على تويتر، أن التصعيد العسكري في السودان "ليس هو الحل".

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كما شددت دياز على أن من المهم جدا أن يلتزم الطرفان بالهدنة الإنسانية البالغة مدتها 24 ساعة "للسماح للمدنيين بالحصول على الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية".

"ضرورة وقف النار فوراً"

من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، الوضع في السودان خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم.

وقال متحدث باسم الخارجية المصرية، إن شكري أكد في الاتصال على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأهمية تكاتف الجهود الدولية ووحدة الرسائل الموجهة للأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف، وعدم تدخل أي طرف خارجي بشكل يؤجج النزاع".

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