فيديو.. لحظة اعتقال الجيش لقائد الدعم السريع في مروي

بعدما أكد الجيش السوداني الثلاثاء، على أن قواته دحرت عناصر الدعم السريع من مطار مروي، نشر مقطع فيديو أظهر لحظة اعتقال قائد الأخيرة في المنطقة.

وأظهر الفيديو عناصر من الجيش السوداني يقتادون القيادي وسط تعالي الصرخات وإطلاق الرصاص.

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كما ظهرت العناصر وهي تعتدي على المعتقل بالضرب أثناء اقتياده، دون معرفة مصيره أو المكان المقتاد إليه.

أتى ذلك بعدما أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على مطار مروي مساء الثلاثاء.

الدعم السريع تنسحب

أضاف في بيان الثلاثاء، أن قواته أجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب من المطار.

كما اتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم الالتزام بالهدنة التي تم الإعلان عنها اليوم لمدة 24 ساعة.



وقال المتحدث الرسمي باسمه إن عناصر الدعم السريع "لم تتوقف مناوشاتهم" في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم، موضحاً أنها هربت من مطار مروي بعد ما تم التعامل معها بالقوات الجوية وتكبيدها خسائر فادحة.

وأشار إلى أنه تم اليوم البدء بالمرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم.

كما تابع أن قواته تصدّت لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض.

وكشفت عن امتلاكه ما يشير إلى تورط أطراف إقليمية ومحلية مع الدعم السريع، مؤكداً أنه سيكشف عنها لاحقا.

وقال إنه يملك معلومات دقيقة عن "عملية التآمر"، وإنه سيفصح عنها في الوقت المناسب.

هدنة لم تبدأ لتكتمل

أتت هذه التطورات بينما دخلت الهدنة المتفق عليها في السودان، حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة منذ مساء الثلاثاء الساعة 6 بالتوقيت المحلي - 7 بتوقيت السعودية-بعد موافقة كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك وسط تصعيد كبير وعلى وقع إطلاق النار في سماء الخرطوم.

إلا أن هذه الهدنة لم تكتمل، فبعد مرور ساعات قليلة عليها، اشتعلت الاشتباكات مجدداً بين الطرفين وسط تبادل الاتهامات حول من خرقها.