أوكرانيا: تسلمنا أول دفعة من أنظمة باتريوت الأميركية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف، الأربعاء، أن الجيش الأوكراني تسلم أولى أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت التي يفترض أن تساعد كييف في حماية أجوائها من الصواريخ الروسية.

وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة على تويتر "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا".

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"الوفاء بالوعد"

وقدم الشكر للولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".

يشار إلى أن مسؤولين أميركيين كانوا كشفوا أن نظام باتريوت سينقذ على الأرجح الأرواح من الصواريخ القادمة، إلا أنه لن يغير مسار الصراع المستمر منذ ما يقرب من 10 أشهر لأنه نظام دفاعي.

عشرات الجنود لتشغيله

كما لن تتمكن أوكرانيا من نشر صواريخ باتريوت في ساحة المعركة قبل بضعة أشهر، حيث سيستغرق التدريب شهورا، لأن كل النظام يتطلب عشرات الجنود لتشغيله.

إلى ذلك، سيتعين على أوكرانيا بعد ذلك أن تقرر كيف وأين تنشر النظام دون أن تدمره القوات الروسية، خصوصا أن موسكو كانت حذّرت من أن نظام الدفاع الصاروخي باتريوت سيكون هدفا مشروعا لضرباتها.

يذكر أن كييف أعلنت عن حاجتها لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي للحماية من وابل الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة من القوات الروسية.

ما هو الباتريوت؟

و"باتريوت" هو نظام دفاع صاروخي أرض-جو، طورته شركة رايثيون تكنولوجيز، يعتبر واحدا من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في ترسانة الولايات المتحدة، وهو نظام متنقل يشتمل عادة على رادار قوي ومحطة تحكم ومولد طاقة ومحطات إطلاق ومركبات دعم أخرى.